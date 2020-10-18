بيان مشترك بين البحرين وإسرائيل يطلق العلاقات الدبلوماسية

أعلن مسؤول إسرائيلي أن البحرين وإسرائيل ستضفيان الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توصلهما إلى اتفاق بوساطة أميركية الشهر الماضي.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحافيين في المنامة إن وفداً إسرائيلياً زائراً ومسؤولين من البحرين سيوقعون “بياناً مشتركاً”، سيشكل انطلاقة لـ”علاقات دبلوماسية كاملة”.

وأضاف المصدر نفسه أنه بمجرد توقيع الوثيقة خلال الحفل المقرر مساء اليوم الأحد، ستتمكن إسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين.

وقد وافقت حكومة البحرين الشهر الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاقاً في البيت الأبيض بين البلدين.

ومن المقرر أن يسافر وفد إسرائيلي إلى البحرين اليوم الأحد في مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون بين البلدين.

ويرافق الوفد، الذي يرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى “تعاون اقتصادي موسع” بين البحرين والإمارات وإسرائيل.

ويسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية، تحمل رقم 973، وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

وسينتقل منوتشين وآفي بيركويتز، المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط، وهو من كبار مساعدي ترمب، يوم الاثنين إلى الإمارات التي فتح اتفاقها مع إسرائيل الباب أمام التجارة الثنائية.

يذكر أن تقريرا أصدرته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في 13 سبتمبر ذكر أن ثمة فرصا للتعاون الدفاعي مع البحرين التي وصفها التقرير بأنها تتهددها فتنة سياسية “توجهها إيران ومن يعملون لحسابها”.

وقال التقرير إن بإمكان إسرائيل أيضاً أن تساعد البحرين في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المصارف والتمويل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، محادثات مع مسؤولين أمني واستخباراتي كبيرين في البحرين، حيث ناقش “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” وكذلك “آفاق التعاون بين البلدين”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.