“هيئة المهندسين”: نسبة السعوديين تتجاوز 35%

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر العبداللطيف، إن الهيئة تشكل مظلة مهنية للعديد من الفئات، يندرج ضمنها الفنيون والأخصائيون والمهندسون وحتى الطلاب والمهتمون بالهندسة، مشيراً إلى أن الهيئة تضم أكثر من 400 ألف عضو، منهم 172 ألف مهندس و211 ألف فني.

وأضاف العبداللطيف، في مقابلة مع “الإخبارية”، أن هناك أكثر من 40 ألف مهندس وطني انضم للهيئة، وهذا بلا شك تعزيز للمحتوى المحلي ومجال الصناعة وتطور القطاع الهندسي، مبيناً أن نسبة المهندسين السعوديين في الهيئة تجاوزت 35% وتسعى الهيئة للوصول إلى الاكتفاء في القطاع الهندسي.

وأوضح المتحدث، أن دور الهيئة ينعكس من خلال نظام مزاولة المهن الهندسية الذي ينص على أنه لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني منها، مؤكداً أن رفع كفاءة السوق برفع نسبة السعوديين التي أصبحت تشكل نسبة أعلى من غيرها، وذلك ما تسعى إليه بالشراكة مه وزارة الموارد البشرية.

ونوه العبداللطيف، بأن رؤية المملكة 2030 تدعم موارد الكفاءات الهندية الوطنية وتسعى لرفع النسبة سنوياً، لافتاً إلى أن التوطين سيعزز إنفاذ النظام الملزم بتحقيق التوطين بنسبة 20% في كل المنشآت التي توظف المهندسين، بل قد تزيد النسبة مستقبلاً.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/ أيلول، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.