رسالة خطية من أمير الكويت إلى ملك السعودية

غادر مبعوث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح، اليوم الأحد متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

وحسب كونا، اتجه مبعوث أمير الكويت إلى السعودية لتسليم رسالة خطية من نواف الصباح إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما سيتولى المبعوث تسليم رسالة خطية أخرى من ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.