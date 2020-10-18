غضب في الأوساط السعودية بسبب رفع العلم التركي بعدة مطاعم

تداول مغردون وسم “إزالة العلم التركي من المطاعم” في المملكة، اليوم الأحد، بعد حملة لمقاطعة البضائع التركية بالمملكة نظرا للخلافات السياسية بين الدولتين.

وطالب المغردون الذين تداولوا هذا الوسم بعدم رفع العلم التركي نظرا لأن

” في حين ذهب آخرون باتجاه عرض مواد بالقانون تمنع رفع الأعلام الأجنبية إلا على البعثات الدبلوماسية وفي المناسبات الرسمية.

وكان قد طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة على مدار الأسبوع الماضي بمقاطعة البضائع التركية نظرا لسلوك أنقرة الذي تعتبره الحكومة السعودية مزعزعا للاستقرار.

وقال أحد المغردين إن أعلام الدول لا ترفع في غير مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها فكيف برفع اعلام دول معادية؟ ما نراه من مظاهر رفع العلم التركي هو عبث وفوضى ينبغي أن تتوقف بقوة النظام والمسؤولية في ذلك تقع على البلديات والداخلية!.

وأضاف آخر: “رفع علم دولة في دولة أخرى خارج سفارتها أو محفل رسمي بين البلدين يعد تجاوز خطير ويجب محاسبة مرتكب هذا التجاوز #علم_تركيا في #تركيا”.



واستطرد ثالث: “لا يجوز رفع العلم الأجنبي إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، بشرط إذن وزارة الداخلية. وأن يكون العلم الأجنبي مصحوبا بالعلم الوطني ومتناسبا معه في المقاس على أن يكون العلم الوطني له محل الشرف”.

وتواصل تركيا تدخلاتها في الدول المحيطة، تارة عبر إرسال المرتزقة وتارة عبر تسليح الميليشيات، بهدف زعزعة استقرار المنطقة.