آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تسجل نحو 17 ألف إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا ملحوظا لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16982، ليصل إلى مستوى 722409 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات ليومية في البلاد الذي يلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 67 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43636 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150.