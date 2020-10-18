مسؤول بالمنطقة الشرقية عن انهيار مواقف #برج_الخبر: معظم هذه الحوادث تكون بسبب خطأ في التصميم أو التنفيذ

علّق وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا، على الهبوط الذي حصل في مواقف السيارات لأحد الأبراج في الخبر.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه يتم متابعة المبنى منذ الانهيار، والمواقف إنشائيا تختلف عن المبنى والأساسيات تختل، وتم التأكد من سلامة البرج المجاور لموقف السيارات، ويتم الإخلاء والإنقاذ والتأكد من المخططات الهندسية من خلال المقاول والمهندس للمشروع.

وأضاف “معظم هذه الحوادث تكون بسبب خطأ في التصميم أو التنفيذ وسيرفع التقرير إلى وزارة الشؤون البلدية، ولا حقا سيتم التحقيق لمعرفة سبب الانهيارات”.