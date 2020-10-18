الخارجية الأمريكية تتوعد بمعاقبة كل من سيساهم في نقل الأسلحة من و إلى إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات

وقال بومبيو إن على كل دولة تدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن أي صفقات للأسلحة مع إيران

و أضاف بومبيو إن أي بلد يتحدى حظر السلاح على إيران سيختار تأجيج الصراع والتوتر

و أكد أن تزويد إيران بالأسلحة سيؤدي إلى تفاقم التوترات

و قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة أي فرد أو كيان يساهم في توريد أو نقل الأسلحة إلى إيران

جاء ذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع “تلقائيّاً”.

وجاء في بيان بالإنجليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر “تويتر” في وقت سابق من اليوم: “اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي”.