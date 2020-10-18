متحدث #الصحة: واجبنا الديني والوطني الالتزام بالاحترازات لعدم تسجيل موجة ثانية لكورونا بالمملكة #عاجل

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الإحترازات الوقائية التي تساهم بإذن الله في عدم تسجيل موجة ثانية بالمملكة وحفظ حياة المجتمع.

وكان متحدث الصحة أكد خلال المؤتمر الصحافي اليوم الأحد أن عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن هناك 5 طرق إذا تمسكنا بها سيكون الجميع في مأمن صحي، لافتا إلى أنها تتمثل في لبس الكمامة، ترك مسافة آمنة، غسل اليدين باستمرار، التقيد بالبروتوكولات المعتمدة، إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.