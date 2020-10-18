الناجي من انهيار سقف مواقف المجمع التجاري بـ #الخبر يروي تفاصيل اللحظات الصعبة

روى المهندس عبدالله أبو حبلة، الناجي الذي ظهر في الفيديو للحظات سقوط مواقف المجمع التجاري في الخبر، اللحظات المرعبة قبل نجاته من الموت المحقق تحت الأنقاض.

وأضاف المهندس أبو حبلة، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الموقف صعب جدا، ونجوت منه بمعجزة وبفضل الله ودعاء الوالدين، كنت طالع من عملي في مكتب استشارات هندسية في المبنى ونازل أخد سياراتي من الموقف وفجأة أحسست بضغط هواء شديد جدا وكأنها زوبعة يخرج من القبو، وهذا كان بداية الانهيار”.

وتابع “تراجعت مسرعا خطوات إلى الخلف على الدرج قبل أن أدرك أن سقف المواقف ينهار بالتدريج كما ظهر في الفيديو، وقفت في مكاني على الدرج من شدة الموقف، ولم أعرف ماذا أفعل”.

وذكر “كان هناك شخص آخر خلفه مباشرة يريد أن يخرج من القبو بعد الانهيار، وهذا من سمعت صوته بعد لحظات الانهيار، وهناك آخرون أنقذهم الدفاع المدني كانوا محبوسين بالسيارات وسقط عليهم السقف”.