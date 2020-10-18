هيئة الاتصالات تغيّر هويتها.. ومتابعون: لا نريد هوية جديدة نريد تحسين الأداء والبت في شكاوانا

أثار إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم، عن إطلاق هويتها الجديدة واستراتيجيتها، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهوية التي وصفتها الهيئة بأنها “نقطة تحول تاريخية في مسيرتها وانعكاس لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023″، واجهها انتقاد كبير من عدد من المستخدمين الذين طالبوا بتغيير الممارسات والأداء بدلا من الهوية.

وانهالت الشكاوى على الحساب الرسمي للهيئة، البعض انتقد تأخر الرد على الشكاوى، بينا اشتكى آخرون من عدم جودة الإنترنت في عدد من المناطق، بينما صب آخرون غضبهم على الفواتير.

يقول أحد المغردين: “كان سميتوها هيئة STC وليس هيئة الاتصالات لأن كل شكاوينا على شبكة الاتصالات السعودية تغلق ولافيه تجاوب حرام تدفع ميزانية لهيئة تقف مع المشغل وتتجاهل الشعب أتمنى هيئة الفساد تشوف شغلها مع الهيئة ذي وSTC”.

وقال آخر “إن شاء الله الهوية الجديدة تكون بادرة خير ويوصل لنا الاتصال والنت غرب الطائف”.

وأضاف مغرد آخر: “الف مبروك الشعار الجديد.. شوفوا مشكلة المواطن أفضل من تضيع الوقت وصرف ميزانية على شعار دون جودة”.

وقال آخر: “هوية جميلة وعصرية، والأهم نقلة كبيرة في الموقع الإلكتروني عن السابق من ناحية التصميم وتوزيع المحتوى وسهولة الوصول”.

وتابعت أخرى: “شكرا الهيئة فرحت لكم بس الموقع الجديد ثقيل وبطيء ويحتاج تطوير ويعطي أخطاء حاليا وياليت تهتمون بالجودة والتغطية والبنق الكل يشكيها والثقل واللاق والانقطاع وتدني الخدمات”.

وقال آخر: “تعبنا من الشكاوى ليش مايكون هناك نظام صارم على جميع الاتصالات يحمي حقوق المواطن للأسف فيه استهتار كبير من الاتصالات”.

هيئة الاتصالات قالت في بيانها أن الهوية الجديدة ستسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتٍ مرحليةٍ طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيميًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

يذكر أن إطلاق “هيئة الاتصالات” لهويتها الجديدة يأتي بالتزامن مع مرور حوالي 20 عامًا على تأسيس الهيئة.