فرط الحركة و تشتت الانتباه عند الأطفال .. الأعراض و طرق العلاج

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه “إشراق”, إنفوجرافيك تعريفياً لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

وأوضحت الوزارة أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عبارة عن مجموعة من الأعراض السلوكية التي تشمل على عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع, لافتة النظر إلى أن انتشار هذه الاضطرابات تستمر بنسب عالية حتى عمر البالغين، وأن التشخيص لهذا المرض ينحصر بين عمر 6 – 12 سنة.

وبينت أن غالبية الأسباب تعود للعوامل الوراثية ويقتصر علاجها على الدعم التثقيفي للآباء والمصاب ويكون التدخل الدوائي والمعالجات النفسية عند الضرورة.