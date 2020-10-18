“نشاط مكثف للطيران التركي”.. الجيش الليبي: ميليشيات أنقرة تخطط لعمل عدواني كبير

حذر الجيش الوطني الليبي، الأحد، من أن ميليشيات تركيا في طرابلس تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي كبير.

وكشف موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المختص في رصد تحركات الطيران العسكري، حصول نشاط مكثف للطيران العسكري التركي القادم من تركيا باتجاه مطارات غرب ليبيا.

وجاءت هذه التقارير عن تحركات الطيران العسكري التركي، فيما تواترت أنباء أخرى عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة صوب ليبيا من أجل تقديم دعم للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة فايز السراج.

وقال اللواء المسماري، إنه على الدول الأوروبية أن تساعد في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا، وفقا لسكاي نيوز عربية.