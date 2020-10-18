ألمانيا.. أجهزة الاستخبارات ترصد شبكات إيرانية واسعة داخل المساجد

كشفت تقارير أن استخبارات ألمانيا بدأت ترصد بشكل واسع شبكات إيرانية واسعة داخل المساجد والمراكز الشيعية التي تعتبر امتدادًا لنفوذ النظام الإيراني في البلاد.

وأفاد “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات” أن إيران وظفت عملاء من خلال هذه المراكز كستار لعمليات خفية للتمويل والاستقطاب الإيديولوجي بما يؤثر على أمن برلين على المدى البعيد.

ونقلت دراسة للمركز عن تقرير للاستخبارات الألمانية يوم 10 يوليو 2020، عن أنشطة الاستخبارات الإيرانية داخل ألمانيا، أن “مركز هامبورغ الإسلامي” يُعدّ أهم المراكز الإيرانية في ألمانيا حيث أنشأ شبكة اتصالات داخل كثير من المساجد والجمعيات الشيعية”.

وأضاف التقرير أن إيران تحاول ربط الشيعة من جنسيات مختلفة بنفسها، ونشر القيم الاجتماعية والسياسية والدينية الأساسية للدولة الإيرانية في أوروبا، مشيرا الى التفاصيل التي ذكرتها راغدة بهنام، مراسلة العربية عن هذا المركز.

كما تُمثل “الرابطة الإسلامية” أبرز الكيانات المتهمة بكونها ذراعا توسعيا لإيران في ألمانيا، وتأسست في 7 مارس 2009 إذ تضم تحت مظلتها العديد من المراكز ما يجعلها تبدو كالتنظيم الأم لمنظمات إيران بألمانيا.

وأكد تقرير “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات” أن هذه المراكز تُستخدم كأدوات تمويل لعناصر “حزب الله” في لبنان وأبرزهم مركز “المصطفى”.