حنان الأحمدي.. أول امرأة تتولى منصب مساعد رئيس مجلس الشورى

بأمر خادم الحرمين الشريفين اليوم تعيين الدكتورة حنان الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى، ستكون الأحمدي أول امرأة سعودية تنال هذا المنصب القيادي في مجلس الشورى.

والدكتورة حنان الأحمدي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، وهي من أوائل اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى منذ 7 سنوات.

وفقا للسيرة الذاتية للدكتورة حنان الأحمدي فإنها نالت العديد من المكانات العلمية والعمليةن وشغلت منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى.

والأحمدي مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض في 2007، ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.