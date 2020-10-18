٨ آلاف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مشددة

أدَّى صلاة العشاء في المسجد الحرام الليلة (٨٠٠٠) مصلٍ، حيث وصل عدد المصلين اليوم الأحد (٤٠) ألف مصلٍ موزعين على خمس صلوات (الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب،والعشاء)، كما وصل عدد المعتمرين (١٥) ألف معتمر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فايروس كورونا، والتي من بينها عودة العمرة، والصلاة بالحرمين الشريفين، وزيارة الروضة الشريفة تدريجياً.

وبدأت اليوم الأحد المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وفقاً لإجراءات احترازية مشددة، تسمح لـ (٤٠) ألف مصلٍ ، و (١٥) ألف معتمر من دخول المسجد الحرام في اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي الحرمين الشريفين تزامناً مع القرار، وتجولت إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة في أروقة وجنبات الحرم المكي لترصد التدابير والإجراءات الوقاية لمكافحة انتشار فايروس كورونا.