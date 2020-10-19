وظائف لحملة درجة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة الدبلوم فما فوق وذلك للعمل في كل من الطائف والظهران وجدة وخميس مشيط.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

أما الوظائف فهي:

أخصائية إجتماعية بالرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الاجتماعية، رعاية الطفل أو ما يعادلها وخبرة سابقة في المجال.

أخصائي علاج طبيعي بمركز الرعاية المنزلية (3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص (العلاج الطبيعي) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصص (العلاج التنفسي) أو ما يعادلها وخبرة سابقة في المجال.

طبيب مسجل في جراحة الأوعية الدموية – وظيفتان: درجة الماجستير في تخصص جراحة الأوعية الدموية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

استشاري وحدة العناية: درجة الدكتوراه في التخصص مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

طبيب مسجل طب الأسرة: درجة الماجستير في تخصص طب أسرة مع خبرة لا تقل عن سنتين .

استشاري غدد صماء: درجة الدكتوراه في تخصص الغدد الصماء مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

طبيب مقيم قلب: درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لا تقل عن سنة.

أخصائي تخدير – وظيفتان: درجة البكالوريوس في تخصص تقنيات التخدير وخبرة سابقة في المجال.

فني قلب: درجة الدبلوم في التخصص مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results