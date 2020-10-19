افتتاح 9 دور عام 2021.. “المراكز العربية” تفتتح أكبر دار سينما بالسعودية

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الاثنين عن افتتاح أكبر دار للسينما في المملكة العربية السعودية بمركزها التجاري “الظهران مول”.

وأوضحت الشركة، أن دار السينما الجديدة تضم 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2.37 ألف مقعد على مساحة تبلغ 9.66 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة.

ولفتت المراكز العربية إلى أنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الجديعي، بحسب البيان إن افتتاح أكبر دار سينما بالمملكة، يتماشى مع نموذج أعمال الشركة القائم على تطوير الوجهات الابتكارية المصممة وفقًا لأفضل مفاهيم وأنماط الحياة العصرية في إطار أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأضاف الجديعي أن إطلاق دار السينما بالظهران مول يمثل الإضافة العاشرة لمحفظة دور السينما بمراكز الشركة التجارية، والتي تحتضن حاليًا 103 شاشة سينمائية في مختلف أنحاء المملكة.

كما لفت إلى أنه من المتوقع أن تطلق الشركة 9 دور سينما إضافية بمراكزها التجارية خلال عام 2021م، لترسيخ مكانة مراكز الشركة التجارية.