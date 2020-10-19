حدث تاريخي : طائرة “الاتحاد” الاماراتية تهبط في مطار بن غوريون الإسرائيلي

في حدث تاريخي هبطت أول رحلة تجارية لشركة طيران من الخليج تهبط في إسرائيل”، صباح اليوم الإثنين، حيث وصلت أول رحلة تجارية إماراتية، في مطار بن غوريون الإسرائيلي، على متن خطوط شركة “الاتحاد” للطيران قادمة من أبوظبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنّ “الصورة بألف كلمة. أول رحلة تجارية لشركة طيران من الخليج تهبط في إسرائيل”.

وأوضح أنّ “الطائرة تعود لشركة أبو ظبي الوطنية “الاتحاد”، ووصلت ضمن اتفاق علاقات الطيران بين البلديْن”.

وفي تغريدة ثانية له، اعتبر أدرعي أنّ هبوط الطائرة “حدث تاريخي”، قائلاً: “رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل، علم الإمارات يرفرف الى جانب علم إسرائيل تجسيدًا لمبادئ السلام بين الدولتين”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنّ “الصورة بألف كلمة. أول رحلة تجارية لشركة طيران من الخليج تهبط في إسرائيل”.

وأوضح أنّ “الطائرة تعود لشركة أبو ظبي الوطنية “الاتحاد”، ووصلت ضمن اتفاق علاقات الطيران بين البلديْن”.

وفي تغريدة ثانية له، اعتبر أدرعي أنّ هبوط الطائرة “حدث تاريخي”، قائلاً: “رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل، علم الإمارات يرفرف الى جانب علم إسرائيل تجسيدًا لمبادئ السلام بين الدولتين”.

وجاءت الرحلة بعد يوم من اتفاق الجانبين على السماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعياً بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي، والذي سيوقع عليه غداً الثلاثاء، كثمرة لمعاهدة السلام، التي تم التوصل إليها، سبتمبر الماضي، برعاية واشنطن.

ويأتي ذلك بعد توقيع كل من إسرائيل والبحرين، أمس الأحد، مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، “تؤسس لتعاون ثنائي مثمر مع دولة إسرائيل”، وفق وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني.