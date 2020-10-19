شرطة الرياض: القبض على أربعة مقيمِين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وفي التفاصيل فقد صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها 3620 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و 22 جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.