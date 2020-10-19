تراجع أسعار النفط بعد بيانات الاقتصاد الصينى

تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.

وكان خام برنت تسليم ديسمبر منخفضا 20 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 42.73 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 40.69 دولار للبرميل، تراجعا 19 سنتا، ويحل أجل العقد غدا الثلاثاء.

كان برنت زاد 0.2 بالمئة الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7 بالمئة، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2 بالمئة، حسبما أظهرته البيانات الحكومية.

وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر.

أظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات بينما جاءت بيانات معالجة الخام “مخيبة للآمال”، حسبما قاله هوي لي، الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية.