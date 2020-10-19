كأفضل صاحب عمل في العالم.. أرامكو السعودية الأولى عربيا في قائمة فوربس

أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمة أفضل أصحاب عمل في العالم، والتي ضمت 5 شركات سعودية وعلى رأسها عملاق النفط أرامكو.

وتصدرت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” قائمة فوربس كأفضل الشركات العربية والسعودية على مستوى أرباب العمل، وحلت في المرتبة الـ 26 عالميا، وتضم نحو 70 ألف موظفا.

وجاء البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية على مستوى السعودية والمرتبة الـ 235 عالميا بقائمة فوربس، ويضم 2998 موظفا، يليه شركة المراعي بالمرتبة الـ 307 عالميا بأكثر من 37 ألف موظفا.

وحل البنك السعودي البريطاني في المرتبة الرابعة والـ438 عالميا ويضم أكثر من 5.8 ألف موظفا، وتبعه بالقائمة مصرف الراجحي وجاء في المرتبة الـ 492 عالميا ويضم نحو 13.5 ألف موظفا.

وجاءت شركة طيران الإمارات كأفضل الشركات الإماراتية في المرتبة الثانية عربيا – بعد أرامكو – وفي المرتبة الـ 39عالميا، وتضم أكثر من 59.5 ألف موظفا.

وتضم قائمة فوربس لأفضل أصحاب العمل “الشركات” في العالم 750 شركة متعددة الجنسيات، تقع مقراتها الرئيسية في 45 دولة.

وأشارت “فوربس” إلى أنها قامت بمسح 160 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 58 دولة يعملون في شركات ذات عمليات في دول أو مناطق متعددة، وتم إجراء الاستطلاعات على أساس دوري من يونيو/ حزيران إلى يوليو/ تموز.

وطُلب من المشاركين تقييم رغبتهم في تزكية أصحاب عملهم للأصدقاء والعائلة، ومدى رضاهم عن استجابات أصحاب العمل لجائحة كورونا “كوفيد-19″، وتقييم أصحاب العمل وفقا لمعايير أخرى مثل تنمية المواهب والمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها.

وتصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية القائمة كأفضل صاحب عمل على مستوى العالم بأكثر من 105 آلاف موظفا، يليها شركة أمازون الأمريكية والتي تضم 798 ألف موظفا.