كورونا في سلطنة عمان: 110 الف و594 إجمالي حالات الإصابة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 110594 إصابة والوفيات 1114 بنسبة 1% والمتعافين 96400 لتصل نسبة الشفاء إلى

1ر87 %.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 504 والمنومين في العناية المركزة 201.