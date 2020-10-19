تكثيف عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام ومرافقه

تكثف وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، والاحترازية، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فايروس كورونا.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أنه جرى استبدال معقمات الأيدي العادية بأخرى آلية حديثة و عالية الجودة و يصل عددها إلى 300 آلة في المسجد الحرام.

وبين الجابري أن عمليات التعقيم مستمرة على مدار الساعة، حيث يستخدم يومياً قرابة 2500 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد , كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام، مؤكداً أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة حرصاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.