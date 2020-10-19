تونس تعلن حظر التجوال ابتداء من الغد للسيطرة على كورونا

أعلنت الحكومة التونسية حظرا للتجوال في عموم البلاد بداية من الثلاثاء للسيطرة على تفشي وباء كورونا، وفقا لخبر عاجل أورده موقع سكاي نيوز.

وأصيب 18 نائبا في البرلمان التونسي بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنه طبيب البرلمان التونسي، ماهر العيادي، الثلاثاء الماضي.

و أوضح “العيادي” أن هناك 12 إصابة بين في كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، وإصابتان في كتلة حركة النهضة الإخوانية.

وأشار إلى أن هناك إصابة واحدة لكل من كتلة الإصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية، مضيفا، أنه تم ثبوت إصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا.

كما أكد طبيب البرلمان تسجيل عدد من حالات الشفاء من مرض “كوفيد 19” لدى موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.

وقال إن 11 شخصا تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة وضعيتهم الصحية بعد مخالطتهم لحالات إيجابية.