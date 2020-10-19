فلكية جدة: ذروة «الجباريات 2020».. الأربعاء المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة بأن شهب الجباريات تصل ذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الأربعاء 21 اكتوبر وخلال الساعات قبل شروق شمس الخميس 22 أكتوبر في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أي أجهزة خاصة.

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنه خلال البقايا الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

الجباريات من الشهب متوسطة تنشط في الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر وقد تنتج عند ذروتها ما يصل إلى 20 شهاب بالساعة الواحدة ولكن لا يمكن تحديد العدد بدقة فالشهب مشهورة بمخالفتها التوقعات فقد لا يتعدى العدد المشاهد بضعة شهب او ربما يكون العدد أكبر من التقديرات من يدري، ويتوقع ان يشتد نشاطها قبل 3 ساعات من شروق شمس الخميس.

تعتبر هذه السنة من السنوات المثالية لرصد شهب الجباريات لأن القمر سيكون في مرحلة هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل ما سيترك السماء مظلمة لمراقبة هذه الشهب من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن (وليس من البيت).

وتنطلق الشهب ظاهريا من الجزء الشمالي لمجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.

نجوم الجبار (الجوزاء) ترصد حاليا باتجاه الأفق الشرقي قبل منتصف الليل وترصد نحو الأفق الجنوبي قبل ضوء الفجر ويطوقها نجوم لامعة ملونه مرتبطة بليالي الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية.