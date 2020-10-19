روسيا والسعودية تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا والسعودية تجريان محادثات نفطية مهمة، وإن زعيمي البلدين الغنيين بالطاقة أجريا مكالمات هاتفية في الآونة الأخيرة تستهدف تحقيق الاستقرار بأسواق الخام.

وكان قد قال الكرملين في بيان، السبت الماضى، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+.

وأضاف “أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي”، كما بحث الزعيمان التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وآفاق استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك 5 في السعودية.