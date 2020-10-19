“المراعي والعثيم” تكرّمان الفائزين في مسابقة “الدراسة معنا أحلى”

كرّمت شركة المراعي، بالتعاون مع أسواق عبدالله العثيم، الفائزين في مسابقة الدراسة معنا أحلى، والتي أقيمت خلال شهر سبتمبر 2020 في فروع أسواق العثيم بجميع مناطق المملكة.

وكانت أبرز جوائز هذه النسخة من المسابقة، والتي تقام للسنة الثانية على التوالي، سيارة من نوع مازدا سي إكس 9 2020، و15 جهاز آيفون 11، بالإضافة إلى 200 قسيمة شرائية تم تسليمها للفائزين.

تعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وتصدّر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل هو الأكبر في الشرق الأوسط.