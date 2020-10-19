في محافظتي جدة والخبر.. وزير الإسكان يدشن مركز سكني الشامل

دشن وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم الاثنين، مركز سكني الشامل في محافظتي جدة والخبر، وذلك في حفل أقيم بحضور نائب وزير الإسكان عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي.

وأكد وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المكلف، خلال حفل تدشين مركز سكني الشامل في جدة والخبر، أن مركز سكني الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملك الأسر للمسكن تحت سقف واحد لمختلف الخدمات والخيارات السكنية.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، شكره لوزير الإسكان لدعم وتمكين منظومة الإسكان لتحقيق رؤية 2030.

وقال مدير عام مراكز سكني الشامل، خالد الحصان، إن تدشين مركزي سكني الشامل في جدة والخبر تمثل امتدادا لمسيرة تمكين المواطن من امتلاك المسكن الملائم، من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة.