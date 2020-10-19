لجنة الكفاءة المالية توقف صرف الدفعة الشهرية لشهر سبتمبر لناديي أبها والفتح

أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم، قرارا يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح.

وجاء هذا القرار نظرا لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسا لصرق أي مستحقات شهرية، حيث سبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد، سيؤدي إلى اتخاذ عقوبة صارمة.

يأتي ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح، والتأكيد على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.