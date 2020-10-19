رئيس “شؤون الحرمين”: الأوامر الملكية تُعزز رسالة العلماء وتطور مرفق القضاء وتدعم الشورى

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.

وقال: “لقد عززت الأوامر الملكية الحكيمة رسالة العلماء، والمتتبع للتاريخ يجد المكانة العالية التي أولتها لهم دولتنا المباركة منذ تأسيسها، انطلاقاً من اهتمام ديننا الإسلامي، فهم ورثة الأنبياء، وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة”.

وأوضح الشيخ السديس، أن القيادة الرشيدة دعمت النظام العدلي وعملت على تطويره، وفق منهج القرآن الكريم والسنة النبوية، ومكنت للقيام عليه قضاة متميزون ومؤهلون تأهيلا عاليا ، ودعمت المؤسسة العدلية بالكفاءات المؤهلة من شباب وشابات الوطن المعطاء.

وأشار الرئيس العام إلى إعادة تشكيل مجلس الشورى بقوله: “لقد جاء الأمر الملكي بإعادة تشكيل المجلس حاملاً معه رؤيةً ثاقبة، متسلحاً بكفاءات أبناء هذا الوطن، وسيسهم بالتطوير والنهضة الشاملة وتحقيق رؤية المملكة (2030)”.

واختتم معاليه بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالصحة والعافية، وأن يحقق لهذه البلاد النهضة المستمرة، ويديم عليها وعلى شعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.