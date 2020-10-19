وزير الطاقة: حالة عدم اليقين تبقى قوية في أسواق الطاقة

انطلق، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة التابعة لـ “أوبك بلاس”.

وقال وزير الطاقة سمر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته: “نعلم بأن حالة عدم اليقين تبقى قوية في أسواق الطاقة”.

وأضاف أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساعدتنا في التوصل إلى ما نحن عليه الآن من اتفاق وتعاون.

وأشار إلى أن “أوبك بلس” عازمة على مواصلة الاستراتيجية التي بدأتها، وهذا ما يجب أن نبقيه نصب أعيننا، ربما نرضى بعض الشئ عن الوفاء بالالتزامات والنجاح الذي أنجزناه، ولكن علينا المواصلة.