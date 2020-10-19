فواز القرني على “رادار” النصر

اقتربت إدارة النصر من ضم اللاعب فواز القرني حارس نادي الاتحاد لصفوف الفريق، ويريد الاتحاد اللاعب كـ”إعارة” بينما يسعى النصر لانتقاله، بحسب مصادر لـ”الوئام”.

ويبلغ فواز من العمر 28 عاما، حيث أثبت وجوده كلاعب أساسي منذ 3 مواسم بناديه والمنتخب السعودي في كأس الخليج التي أقيمت مؤخرا في قطر، قبل أن يوقع نادي الاتحاد مع جروهي الحارس البرازيلي.