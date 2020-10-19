الموارد البشرية: تسجيل 10 ملايين ساعة تدريبية وأكثر من 16 مليون برنامج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″

يسعى برنامج التحول الوطني لتحقيق عدد من أهداف رؤية 2030 الاستراتيجية، وذلك بالعمل مع عدد من الوزارات والجهات المشاركة في البرنامج، ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعمل على تمكين المجتمع عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة.

وقد استعرض برنامج التحول الوطني أبرز إنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات البرنامج، ومنها تدشين البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي “CIPD”، بهدف تدريب موظفي الموارد البشرية وقياداتها وتأهيلهم، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 370 قياديِّ في إدارات الموارد البشرية، كما أطلقت الوزارة منصة “دروب” لتمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وسجلت إحصاءات المنصة تدريب أكثر من 1.8 ملايين مستفيد، وتسجيل 10 ملايين ساعة تدريبية، وأكثر من 16 مليون برنامج تدريبي مكتمل، كما عملت الوزارة على تشجيع أنماط عمل حديثة تناسب فئات المجتمع كافة، فدشنت منصة مرن التي تمكن السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، بعقد يكون الأجر فيه على أساس الساعة، بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وبناته ودعم التوطين وتلبية احتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، كما دشنت الوزارةُ المنصةَ الرقمية (مسار) لإدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام، واستفاد منها أكثر من 486 جهة و1.5 مليون فرد، وسعيًا لتحسين ظروف العمل أطلقت الوزارة خدمة للتسوية الودية عن بعد، والذي تم من خلالها تسوية 2,640 دعوى ودية في الخلافات العمالية .

كما عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل، ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية وتعزيز دورها القيادي، من خلال عدد من المبادرات كبرنامج “قُرَّة” لتوفير خدمات رعاية الأطفال للأمهات العاملات، وبرنامج “وصول” لدعم وتسهيل نقل المرأة العاملة، إضافة إلى تقديم التدريب والتوجيه القيادي لـ1000 متدربة، وتدشين المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية “قياديات” لجمع بيانات القيادات الوطنية النسائية وتسهيل الوصول إليهم.

وفي جانب التنمية الاجتماعية، وتمكين فئات المجتمع كافة، أطلقت الوزارة مبادرات لدعم الأسر المنتجة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، من خلال اعتماد لائحة الأسر المنتجة وتفعيلها، وتقديم حلول تمويلية لما يقارب 58 ألف مستفيد، وسعيًا لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، أقرت الوزارة نظام العمل التطوعي وأطلقت منصة العمل التطوعي، مما أسهم في وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى أكثر من 200 ألف متطوع، في أكثر من 100 ألف فرصة تطوعية، وتسجيل أكثر من 19 مليون ساعة تطوعية من خلال المنصة. كما دشنت الوزارة منصة (وقفي) للتمويل الجماعي، التي خدمت 72 مشروعًا، وبأكثر من 10 ملايين مساهمة، من أكثر من 33 ألف مساهم، بالإضافة إلى المنصة الوطنية للتبرعات (تبرُّع) التي تجاوز عدد المتربعين من خلالها 74 ألف متبرع، واستفاد منها أكثر من 250 ألف مستفيد.

ولا يزال العمل المشترك مستمرًا بين برنامج التحول الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعيًا لتمكين فئات المجتمع كافة، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.