“أوبك+”: الطلب على النفط قد يواجه مخاطر بسبب إغلاقات #كورونا هذا الشتاء

قالت لجنة “أوبك+” مساء يوم الاثنين، إن إغلاقات كاملة أو جزئية هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيدا من المخاطر.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن مسودة بيان “أوبك+” لا تتضمن أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير 2021.

وأضافت أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك+” سيعقد في 17 نوفمبر.

وحسب “رويترز” فقد أشارت مسودة البيان إلى أن لجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك+” وجدت أن عدم التقيد بتخفيضات النفط في سبتمبر بلغ 199 ألف برميل يوميا.

واجتمعت مجموعة دول “أوبك+” يوم الاثنين لبحث توقعات ضعف الطلب، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة إنتاج ليبيا.

وتخفض دول “أوبك+” إنتاجها منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج بـ 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير المقبل.

ويقول مراقبون لنشاط “أوبك”، منهم محللون من بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورغان”، إن التوقعات المتشائمة للطلب قد تدفع “أوبك+” لتأجيل أي تخفيف للتخفيضات، لكن الإمارات وروسيا قالتا إن التخفيضات ستقلص كما هو مقرر.

وبحث خبراء “أوبك+” الأسبوع الماضي مخاطر استمرار فائض المعروض في 2021 في حالة تفشي موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من جائحة “كوفيد-19”.