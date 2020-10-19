تعاون بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” لتعظيم تنافسية الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل

وَقّعت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” مذكرة تفاهم اليوم مع معهد الإدارة العامة لبناء شراكة تعاونية بين الجهتين في تطوير الموارد البشرية الوطنية المستفيدة من برامج المعهد، بما يسهم في تعظيم جودة مخرجات التدريب وتعزيز تنافسيتها المهنية في سوق العمل بالمملكة.

ووَقَّع الاتفاقية من طرف مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية سعادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، ومن طرف معهد الإدارة العامة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.

ويتمحور إطار التعاون المشترك بين “مسك الخيرية” و”معهد الإدارة” في إطلاق ودعم العديد من برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية التي ترعاها “مسك الخيرية”، منها برنامج “صُنَّاع المستقبل”، بالإضافة إلى تصميم وإطلاق برامج أخرى لصالح الجهتين.

ولتحقيق الغرض من هذا التعاون، ستعمل “مسك الخيرية” على تعميم الاستفادة من برنامجها “صُنَّاع المستقبل” اعتمادًا على قاعدة المستفيدين من برامج معهد الإدارة العامة، سواءٌ في ذلك المتدربين الحاليين أم السابقين في برامج المعهد الإعدادية، وكذلك المتدربين من موظفي القطاع الحكومي.

كما ستوفر الاتفاقية فرَص تدريب على رأس العمل لخريجي برنامج “صُنَّاع المستقبل” بواسطة شركاء معهد الإدارة في القطاعين العام والخاص، وإطارًا لاستكشاف فرص التكامل في تنفيذ برامج تنمية القادة على المستوى الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعليقًا على تعاون “مسك الخيرية” مع “معهد الإدارة العامة”، قال سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية الدكتور بدر البدر: “تواصل مؤسسة “مسك الخيرية”، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والدولية، في توفير برامج تدريبية متعددة تواكِب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءَم مع احتياجات التنمية وسوق العمل السعودي”.

وأضاف الأستاذ البدر، أن “مسك الخيرية” ملتزمة في إطار رؤيتها الاستراتيجية ببناء الكفاءات وإطلاق الطاقات الوطنية الشابة، إيمانا منها بأن الشباب هم وقود المستقبل وأدوات بناء التنمية المستدامة لاقتصاد المملكة.

ومن جانبه أكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان على أن اتفاقية التعاون مع مؤسسة “مسك” الخيرية تأتي في إطار توجه المعهد الاستراتيجي، وخططه الطموحة في دعم اعداد، وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز التعاون المعرفي، وتحقيق التكامل المشترك بين الطرفين من أجل تطوير المهارات الوظيفية، لمستفيدي برامج المعهد من الطلاب والموظفين السعوديين في القطاع الحكومي بما يسهم في رفع جودة التدريب ومخرجاته، والسعي لإطلاق ودعم عدد من برامج الطموحة في مجالات التدريب الوظيفي وتنمية القيادة.

وأضاف معاليه أن معهد الإدارة العامة، ومن خلال أكاديمية تطوير القيادات الإدارية يعمل على إعداد قيادات المستقبل عبر برامج الإعداد القيادي، لتأهيل قيادات شابة واعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيــلهم للقيــام بالدور القيــادي بـكل كفـاءة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” تعمل بواسطة أَذْرُعها ومبادراتها المتعددة على توفير الحواضن التدريبية الداعمة للنمو والتعلم، انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى استحداث الفرص لتنمية المجتمع وإطلاق طاقات أفراده، ومن خلال توفير مختلف الوسائل والأدوات لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها.