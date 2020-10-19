الاتحاد الأوروبي: شطب السودان من قائمة الإرهاب إقرار بالتغيير

قال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن عزم واشنطن رفع السودان عن قائمة الإرهاب أمر بالغ الأهمية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحافية، إن شطب السودان من قائمة الإرهاب إقرار بالتغيير.

وتابع أن رفع السودان عن قائمة الإرهاب يعزز اندماجه بالمجتمع الدولي.

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن السودان قام بتحويل التعويضات لعائلات وضحايا الإرهاب في أمريكا.

وأعلن حمدوك عن تحويل مبالغ التعويضات لذوي ضحايا هجوم السفارة الأميركية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح بأن السودان وافق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي الضحايا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحافي، أن واشنطن سترفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب عندما نتسلم مبالغ التعويضات.

وقال مصدر سوداني إننا مستعدون لدفع التعويضات لذوي ضحايا السفارة الأميركية، وفقا لرويترز.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: نتطلع إلى إخطار ترامب رسميا للكونجرس بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.