“الزكاة والدخل”: أرقام المخالفات في تصاعد بعد تعديل “القيمة المضافة”.. ورصدنا أكثر من 10 آلاف مخالفة

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، إن دور المستهلك مهم جدا في ضبط المخالفات، مشيرًا إلى أن أي مخالفة يتم رصدها من المستهلكين يستطيع الإبلاغ فورا، وبعد تلقي البلاغ يصله رسالة بذلك وعند مباشرة الواقعة تصل له رسالة ببدء مباشرة البلاغ وبعد الانتهاء يصله رسالة أيضا بقبول ذلك أو رفضه.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الهيئة أصدرت لائحة مكافآت تشجيعية للمستهلكين المبلغين، ونصت على أن المبلغ يحصل 2.5% بما لا يزيد عن مليون ولا يقل عن ألف ريال بعد تحصيل الغرامة من المخالفة.

وتابع: “الآن نجد بلاغات دقتها عالية من المستهلكين، عكس المراحل السابقة التي كانت تتضمن مخالفات غير صحيحة”.

وأضاف: “ما زالات الأرقام في تصاعد بعد تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة، ورصدنا أكثر من 10 آلاف مخالفة”.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أكدت أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بجميع القطاعات ومناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة.

وقالت الهيئة: «إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد (فاتورة أو عقد)».