متحدث “شؤون الحرمين”: تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المصليات لاستقبال المصلين المصرح لهم

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة استقبلت حوالي (45) ألف معتمر وحوالي (120) ألف مصل بالمسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

وأكد أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق “اعتمرنا” الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة.

كما نوه هاني حيدر، قاصدي المسجد الحرام، بأهمية التعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية سواءً من موقع الرئاسة الرسمي على شبكة الإنترنت أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.