“الموارد البشرية بالرياض” تختتم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء اليوم، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية، التي اقيمت تحت شعار “استثمر في صحتك النفسية”، بحضور مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية بالوزارة فيصل اليوسف، ومساعد مدير عام الفرع علي القباني، وما يقارب من 30 شخصا من مسؤولي ومسؤولات الفرع والدور والمراكز التابعة له.

واحتوت الفعاليات التي استمرت لمدة يومين على العديد من أركان الاستشارات النفسية والأسرية والأركان التوعوية بالإضطرابات النفسية وطرق الوقاية منها بالإضافة إلى الأركان التعريفية بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات التعريفية باليوم العالمي للصحة النفسية.

وفي نهاية الحفل الختامي الذي أقيم بهذه المناسبة، كرم الدكتور الحربي بعض القيادات في فرع الوزارة والمشاركين والشركاء، موضحاً أهمية مثل هذه المناسبات والفعاليات المشتركة في مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي في المجتمع.