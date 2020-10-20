منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا خلال أسبوع

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس أسبوعي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم الثلاثاء: “يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا”.

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40118333 حالة، بينها 1114749 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة.

والارتفاع الأكبر تم تسجيله من 12 إلى 18 أكتوبر في أوروبا حيث أكدت المنظمة رصد 927433 إصابة جديدة في زيادة بنسبة 25% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، وبلغ العدد العام للحالات هناك 8027954.

بينما تعتبر الأمريكتان الشمالية والجنوبية المنطقة الأولى من حيث العدد العام للإصابات بـ18800094، إلا أن الزيادة الأسبوعية هناك انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق، حيث بلغت 798794 حالة.