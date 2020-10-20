مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة يزور الكلية التقنية بالقنفذة

ضمن زياراته التفقدية استقبلت الكلية التقنية بالقنفذة اليوم سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة التقى خلال الزيارة عميد الكلية حامد علي المنتشري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والموظفين من مدربين وإداريين ومتدربين

حيث التقى المتدربين الذين يحضرون ضمن برنامج المواد العملية .

وأطلع على سير العملية التدريبية و الاجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية وشملت الزيارة جولة على المباني والمرافق .

ووجه شكره لكافة العاملين بالكلية لما وجده من عمل دؤوب وجهد واضح للارتقاء بالعملية التدريبية .