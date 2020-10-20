موارد الرياض يحرر “48” مخالفة وانذار خلال يومين

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية من تنفيذ مايقارب من 250 زيارة تفتيشية في العاصمة الرياض ومحافظات الزلفي والمجمعة وشقراء بالتعاون مع الجهات الشريكة لمتابعة مدى التزام اصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث وانظمة العمل .

وشملت الجولات التفتيشية انشطة ” الذهب والمجوهرات والإتصالات ومعارض السيارات وقطاع الشقق المفروشة والعطور ومستحضرات التجميل والملابس النسائية وبيع الورود والعباءات النسائية “واسفرت عن تحرير “48” مخالفة وانذار كما كشفت الجولات عن انضباط عام لسوق العمل في المحافظات بنسبة تصل الى 99% .

يذكر ان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يهدف من خلال تكثيف هذه الحملات والزيارات التفتيشية إلى متابعة قرارات التوطين وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.حيث تتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف