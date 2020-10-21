وظائف_شاغرة في شركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف شاغرة في مكة المكرمة لحملة درجة البكالوريوس فما فوق مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مصمم جرافيك – Art Designer: درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي وخبرة 3 + سنوات من الخبرة المتعلقة بالوظيفة في التصميم ومعرفة متقدمة بأدوات وبرامج التصميم ، بما في ذلك الرسوم المتحركة فهم النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وممارسة التعليم بالاضافة لخبرة سابقة في تصميم الوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية.

مدير تطوير التسويق – Marketing Development Manager: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال ذي صلة ويفضل درجة الماجستير و5 – 8 سنوات من الخبرة المتعلقة بالوظيفة ضمن فريق التسويق والاتصالات والإعلان وخبرة سابقة في التسويق الرقمي.

مدير التجارة الإلكترونية – Ecommerce Manager: درجة البكالوريوس في الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو الخبرة الميدانية ذات الصلة وأكثر من 7 سنوات من العمل مباشرة مع شركات التجارة الإلكترونية عبر الويب والجوال وأكثر من 5 سنوات من الخبرة المتعلقة بالوظيفة في إدارة المشاريع أو التسويق أو الاتصالات أو الدور الإعلاني أو خبرة عمل معادلة.