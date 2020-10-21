بعد جائحة كورونا.. ارتفاع طلبات الإدراج في “نمو” بأكثر من 80%   

قال نايف العذل رئيس الإدارة العامة للإدراج في شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إن عدد طلبات الشركات الراغبة في الدخول لسوق “نمو” ارتفع بعد جائحة كورونا لأكثر من 80 %.

وأوضح “العذل” خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية بعنوان “دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”، أن الهدف الرئيسي من إنشاء سوق نمو هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن انتقال 7 شركات لنمو يعد إنجازا للسوق السعودي وأيضا لقطاع الأعمال، الذي تفاعل مع المتطلبات واستطاع ترتيب أوراقه وحوكمة إجراءاته ليضمن أعمالا متنامية ومستدامة.