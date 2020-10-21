توقيع عقد استثماري لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

قالت أمانة محافظة جدة، إنها ستوقع اليوم الأربعاء، عقدا استثماريا لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة، بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل.

وأضافت الأمانة، في بيان لها، أن توقيع العقد يأتي ضمن توجهاتها بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطوير سكن العمالة ومعالجة أوضاعها وتقديم تشريعات تُسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.

وأوضحت أمانة جدة، أن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال جاء وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة ويتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ولفتت الأمانة، في بيانها، أن مثل هذه المشاريع ستحقق فرصا استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.