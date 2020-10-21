عاجل… #كورونا حول العالم…1.124 مليون وفاة و40.8 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يقترب من 40.8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 40.780.000 مليون.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليوناً، في حين تجاوزت الوفيات 1.124.000 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.