في أولى جلساته.. سهم “بن داود” يقفز 10% بسوق الأسهم السعودية

شهد سهم “بن داود” ارتفاعات قوية في أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليتصدر الأسهم الرابحة، ويصعد بالحدود القصوى.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل السهم إرتفاعاً بنسبة 10% إلى مستوى 105.60 ريال من خلال تداولات بنحو 16 ألف سهم وبقيمة 1.680 مليون ريال بعد تنفيذ 807 صفقة.

وشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020، إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية، برمز 4161 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق إرتفاعاً بنسبة 0.34% إلى مستوى 8561.44 نقطة ليربح نحو 29.62 نقطة.

وسجل السوق تداولات بنحو 60 مليون سهم وبقيمة 1.420 مليار ريال, موزعين على أكثر من 59 ألف صفقة.

ويعد إدراج أسهم بن داود القابضة، الإدراج الثالث بالسوق الرئيسية السعودية منذ بداية عام 2020، حيث شهد السوق إدراج مجموعة سليمان الحبيب الطبية في مارس / آذار الماضي، وتم إدراج أملاك العالمية في يوليو / تموز.

وأعلنت بن داود القابضة، في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2020، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 96 ريالاً سعودياً للسهم.