بسبب “الجائحة”.. “كاثي باسيفيك” تخفض 8 الاف و500 وظيفة مع تراجع السفر الجوي

أعلنت شركة الطيران في هونج كونج “كاثي باسيفيك” خفض 8500 وظيفة، وإغلاق وحدة طيران إقليمية، مع إعادة هيكلة أعمالها في ظل تراجع السفر الجوي بسبب وباء “كورونا”.

وأوضحت الشركة في بيان أن حوالي 5300 موظف في هونج كونج و600 موظف في أماكن أخرى ربما يفقدون وظائفهم، وسيتم إلغاء 2600 وظيفة شاغرة، وتشكل تلك التخفيضات ما يقرب من 24% من القوى العاملة للشركة.

وقررت الشركة أيضًا غلق وحدة الخطوط الجوية الإقليمية “كاثي دراجون”، مع وقف عملياتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وذكر المدير التنفيذي للشركة “أوجستس تانج” في بيان: لا يزال الوباء العالمي له تأثير مدمر على الطيران، والحقيقة الصعبة هي أننا يجب أن نعيد هيكلة المجموعة بشكل أساسي للبقاء.

وتوقعت “كاثي باسيفيك”، في وقت سابق ، أن تعمل بنصف طاقتها المعتادة في العام المقبل، مع استمرار معاناة شركات الطيران من آثار فيروس “كورونا”.

وتوقعت الشركة أن تعمل بربع طاقتها في النصف الأول من العام المقبل، قبل أن تبدأ أعداد الركاب في التعافي في النصف الثاني من عام 2021.

كما تتوقع الشركة العمل بنسبة 10% من سعة الركاب التي كانت قبل تفشي وباء “كورونا” خلال بقية عام 2020.

وفي تحديث شهري لأعمالها، قال المدير التجاري للمجموعة “رونالد لام”: اختتم شهر سبتمبر ما كان صيفًا صعبًا بشكل لا يصدق، وهو تقليديًا ذروة موسم الركاب في العام.