أرمينيا تلجأ للناتو لحل صراعها مع أذربيجان

قال مكتب رئيس أرمينيا آرمين ساركيسيان، اليوم الأربعاء، إنه توجه إلى بروكسل لبحث الصراع في إقليم ناغورني قرة باغ مع حلف شمال الأطلسي ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن “ساركيسيان” سيلتقي خلال الزيارة بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وتابع أن أرمينيا تنتظر من قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي “فعل كل ما هو ممكن” لوقف القتال و”إحياء” اتفاق لوقف إطلاق النار. تأتي زيارة ساركيسيان بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على نشوب القتال في إقليم ناجورنو قرة باغ الذي يتبع أذربيجان بحكم القانون الدولي لكن يديره الأرمن.