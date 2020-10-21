قبل الاندماج.. “موديز” تؤكد تصنيف “الأهلي التجاري” و”سامبا”

أكدت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني اليوم، جميع التصنيفات والتقييمات للبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، بما في ذلك تصنيفات الودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل عند A1 / P-1، و baa1 و a2 على التوالي للبنكين.

وأكدت “موديز” في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لكلا البنكين لا تزال سلبية.

ويأتي إجراء التصنيف اليوم في أعقاب الإعلان العام الرسمي عن دخول البنكين في اتفاقية اندماج ملزمة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأضافت موديز أن الاندماج لا يزال خاضعًا للموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين ومن المتوقع أن يكتمل في النصف الأول من عام 2021.

وأكدت موديز أن البنك الأهلي التجاري سيظل هو الكيان التشغيلي وسيستحوذ على جميع التزامات وأصول سامبا مقابل أسهم جديدة في البنك الأهلي التجاري تم إصدارها لمساهمي سامبا.

وأشارت إلى أن تأكيد تصنيف البنك الأهلي التجاري يعكس توقعاتها بأن الاندماج سيعزز ويقوي في نهاية المطاف المركز الأول للبنك الأهلي التجاري في السوق، ويزيد من مرونته ضد ضغوط بيئة التشغيل الحالية.

وأشارت موديز إلى أن الاندماج مع سامبا لن يؤدي إلى تحول كبير في مزيج أعمال البنك الأهلي التجاري أو ملاءته لأن البنك الأهلي التجاري يبلغ حجمه ضعف حجم سامبا.

وتتوقع موديز أن يحافظ البنك المندمج على ملاءة مالية جيدة وتمويل يدعم تصنيفاته الحالية.

كما رجحت موديز استمرار الضغط على مقاييس الربحية وجودة الأصول في العامين المقبلين على خلفية انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي والاضطراب الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت موديز أن تأكيد تصنيفات سامبا يعكس أيضًا توقعاتها بأن عمليات البنك والملف الشخصي المستقل واحتمالية الدعم الحكومي لن تتغير على الأرجح حتى اكتمال عملية الدمج.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، يتم بموجبها اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي.